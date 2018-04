Le quieren sacar $2 Millones por su moto

El pasado viernes 13 de abril en horas de la noche Armando Muñoz fue víctima de los ladrones. Llegó a visitar a su padre en el barrio Bella Flor de Ciudad Bolivar, y mientras subió las escaleras le hurtaron su motocicleta. “Mi papá y yo vivimos en el mismo barrio. Ese día fuí a visitarlo y no llevaba ni tres minutos adentro cuando llegó mi hermano y me dijo ‘¡Usted donde dejó la moto!’; yo le contesté que estaba en el andén y él me manifestó que ahí no había nada. Cuando me asomé a verificar, efectivamente mi vehículo ya no estaba, me lo habían robado”, afirmó Armando, a quien después de este hecho llamaron para pedirle plata para que le devolvieran la moto que le habían hurtado. Los detalles en Q’HUBO.

