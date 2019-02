¿Le llegó la hora a Sanguinetti?

Cansados y al borde del desespero están los hinchas de santafecito con el bajo rendimiento que muestra el equipo en la presente temporada, pues en las tres primeras fecha de la Liga Águila I 2019 el equipo rojo no ha logrado un solo triunfo: ha sumado dos empates y la dolorosa derrota ante Cúcuta en El Campín. Ante esta triste situación que padece el equipo y también la afición del Rojazo, la gran mayoría de los seguidores del club bogotano están pidiendo a gritos que se vaya el técnico Guillermo Sanguinetti. En Q’HUBO le vamos a contar las razones por las que el estratega uruguayo debería dejar la institución albirroja. Equipo poco vistoso. Sanguinetti lleva más de un semestre al frente del equipo y a la fecha no tiene claro la nómina titular, motivo por el cual al conjunto rojo se le ven pocas ideas, con laterales que no se proyectan y cuando lo hacen son fáciles de referenciar; y ni hablar de la delantera, pues ante la falta de un volante de creación de verdad que surta balones ni Carmelo Valencia ni Johan Arango pueden hacer daño al rival. Pareciera que el equipo juega más por memoria táctica de los integrantes que por una estrategia del técnico ‘Charrúa’. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

