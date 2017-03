Le llegó la calma después de la tormenta

Desde agosto del año pasado, cuando RCN sacó del aire el programa ‘En exclusiva’, Sara Uribe se convirtió en una desempleada más de nuestro país. Desde entonces ella se alejó de la televisión, pero no de los medios, pues estuvo envuelta en varios rumores sentimentales con el futbolista Fredy Guarín. La bella paisa habló con Q’HUBO de su nuevo proyecto laboral y cómo salió victoriosa de tantos momentos difíciles que tuvo que afrontar.

¿Qué sucedió con Sara después de terminar el contrato ‘En exclusiva’? Fue complicado lo que viví después, para mí fue muy duro salir de RCN, mi casa; pasé por una crisis profesional, sentimental y existencial, en donde no sabía qué hacer, le pedía a Dios que me iluminara. Ahora, gracias a Dios, se me han abierto muchas puertas en otra empresa, y se siente bien que las personas confíen en tu trabajo, sepan lo que haces y que después de tantos chismes y habladurías yo pueda ejercer lo que me gusta.

¿Cuál será su papel en la emisora? Voy a ser la conductora del ‘Morning show’, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. En este espacio vamos a tener humoristas, artistas, invitados y demás. Es un formato muy chévere porque saldremos por el canal TDT (Televisión Nacional Terrestre), donde todas las personas nos podrán acompañar en vivo y en directo; además de escucharnos en 96.9 FM. ¿Cual es el sueño que está persiguiendo? Quiero ser empresaria, consolidar mi marca y mi nombre. Deseo poder construir un buen futuro para mí y poder asegurar una vejez tranquila. ¿Cómo esta su vida sentimental? Estoy feliz y tranquila, ciegamente enamorada de Dios. Yo espero en él a un buen hombre; ojalá llegue una persona correcta a mi vida. Ahora estoy aprendiendo de los errores y del pasado. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Etiquetas: ‘Morning show’, periódico Q´hubo, RCN, sara uribe, TDT (Televisión Nacional Terrestre), Zona Rosa