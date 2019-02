Le dieron seis tiros a ‘Perro Viejo’

Todo la gente que vive cerca al parque de Arborizadora Alta (localidad de Ciudad Bolívar) escuchó los estruendos de los proyectiles disparados por un arma de fuego en la noche del sábado, y nadie se atrevió a salir a mirar qué era lo que había pasada. Lo único cierto es que era un anuncio claro de que la muerte llegó a hacer de las suyas. “Escuché cuando empezaron los plomazos. Yo estaba en la casa y me dio miedo porque hace rato no escuchaba algo así. “Acá es peligroso, todo el mundo lo sabe, pero hace rato no mataban a alguien por ahí”, dijo un habitante del sector mientras miraba cómo los uniformados del CTI efectuaban la inspección técnica al cadáver. David Blanco, más conocido como ‘Perro Viejo’, fue el hombre que según habitantes del sector hallaron en una zona boscosa en la mañana de este domingo. Varias personas habían visto el cuerpo del occiso, pero no se atrevieron a salir debido a la balacera de la noche anterior. Temor en la noche. Mientras muchas personas departían con sus familias en la noche del sábado, ‘Perro viejo’ se encontraba en las calles de Arborizadora Alta. Exactamente cuando el reloj marcaba las 8:20 p. m., se escucharon a lo lejos seis detonaciones de un arma de fuego, razón por la que el temor se apoderó de la mayoría de las personas que viven en los alrededores de la calle 79 Sur con transversal 32, pues se imaginaban el cruel destino de las balas que retumbaron en la montaña. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ‘Perro Viejo’, escuchó los estruendos de los proyectiles disparados, parque de Arborizadora Alta, se escucharon a lo lejos seis detonaciones, uniformados del CTI