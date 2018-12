Las duras del ‘básquet’ están en Soacha Centro

Uno de los eventos deportivos más importantes de Soacha son los Juegos Comunitarios. Este evento tiene como fin motivar a los habitantes de los barrios del municipio para que se inscriban a una disciplina deportiva (microfútbol, baloncesto, rana, entre otros) y pongan a prueba sus habilidades. No obstante, estas justas, aparte de entretener a los soachunos, también sirven como semillero de futuros deportistas. El mejor ejemplo lo tiene el equipo campeón de baloncesto femenino, Soacha Centro, que con 7 años de existencia ha servido como vitrina para que jugadoras se abran paso hacia el profesionalismo. “Como los Juegos Comunales son un evento recreativo, lo utilizamos algunas jugadoras para hacer fogueos. Hay jugadoras jóvenes que tienen la posibilidad de compartir cancha con otras más experimentadas, y eso hace que crezcan y sean más competitivas. Eso nos ha servido, por ejemplo, para jugar a nivel Cundinamarca”, le dijo a Q’HUBO Ángela Camargo, integrante de Soacha Centro. De talla nacional. La clave de éxito del equipo Soacha Centro es que hay una base de jugadoras que viene trabajando desde hace 7 años, y ahora que están más grandes han fortalecido su modo de juego, lo cual las ha hecho protagonistas. “Algunas compañeras vienen entrenando desde los 14 años; ahora tienen 21; aunque hay jugadoras más grandes como yo, que tengo 30. Aparte de Soacha Centro, también hacemos parte del equipo del Instituto Municipial de Recreación y Deporte del municipio y debido a nuestro buen rendimiento, tenemos compañeras que participan a nivel nacional. De hecho, dos niñas no nos pudieron acompañar en la final de Juegos Comunales porque nos están representando en un Torneo Nacional Sub 14 en Neiva (Huila). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: campeón de baloncesto femenino, De talla nacional, Juegos Comunitarios, tenemos compañeras que participan a nivel nacional, vienen entrenando desde los 14 años