“Las cosas no son como Pedro las contó”

El problemón que en los últimos días ha envuelto a Pedro Palacio, al protagonizar una bochornosa pelea en El Rodadero (Santa Marta), parece un cuento de nunca acabar. El pasado fin de semana el barranquillero le contó al programa ‘La Red’, del canal Caracol, que el problema que enlodó su nombre hace más de 10 días inició porque no quiso tomarse fotos con unos fanáticos, porque “sintió que lo querían robar”, por eso reaccionó golpeándole la nariz a Germán Pulido. Por su parte, el denunciante, nacido en Bucaramanga, afirmó que nada tiene que ver con la supuesta banda de “atracadores venezolanos” que, según un comunicado de prensa que emitió la oficina del actor, robó a su esposa Paula Maya. Pulido le contó a Q’HUBO que resultó involucrado en un problema sin siquiera imaginarlo. “La verdad todo empezó porque yo me di cuenta que él estaba discutiendo con una mujer que lo acompañaba. Yo estaba con un grupo de turistas trabajando y alguien me dijo que ahí estaba el actor de ‘Protagonistas de novela’. “Le tomé una foto a lo lejos, que quedó muy fea, y en ese momento él se me acercó y me dijo que por qué le estaba tomando fotos. Como yo le dije que lo hacía porque el celular era mío, me golpeó. Sé que fueron más de dos golpes, pero como en ese momento mi celular cayó al piso y ahí tengo todos los datos de mis clientes, me concentré en recuperar el teléfono y después ni sentí si me pegó más o no”, aseguró. Según Germán, fueron más de dos golpes los que recibió en su nariz por parte del actor. Esa noche en lo único que él pensó fue en arreglar todo por la buenas y que el pleito quedara ahí, pues no quería quedarse con un amargo sabor.

