Las 7 cosas que todo usuario de aerolíneas debe conocer

Demoras eternas, cancelaciones de vuelos, sobreventas e incluso equipajes que no llegan, son tan solo algunas de las tantas situaciones que afrontan los usuarios del servicio aéreo. Pues bien, tenga en cuenta que usted tiene derechos desde el momento en que adquiere el tiquete aéreo hasta llegar sano y salvo a su lugar de destino. Si no puede viajar. Si ya tiene un tiquete aéreo y es imposible viajar, usted puede desistir del vuelo cumpliendo lo siguiente: Debe avisar a la aerolínea o agencia de viajes con al menos 24 horas de antelación a la realización del vuelo. La aerolínea o agencia de viajes puede retener como máximo el 10 por ciento del valor recibido por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. Esto no aplica para tarifas promocionales, salvo que sea ofrecido directamente por la aerolínea o agencia de viajes. Cancelaciones. En los casos que la aerolínea decida cancelar el vuelo por razones directas a ella teniendo el pasajero reserva confirmada, usted puede exigir lo siguiente: Gastos de hospedaje (si no se encuentra en su lugar de residencia) y gastos de traslado entre el aeropuerto, el lugar de hospedaje y viceversa. Si se presenta demora antes de la cancelación del vuelo, el pasajero recibirá las compensaciones señaladas en el número 4 de esta nota. Compensación adicional equivalente mínimo al 30 por ciento del valor del trayecto. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

