Laisa no ve misterio en mostrar cómo era

Hablar con Endry Cardeño de su pasado no tiene ningún misterio. Le recordaba Laisa que nos hacía reír con su “molto chic” en los ‘Reyes’ no se escandaliza ante ninguna pregunta y, lo mejor de todo, es que habla sin rodeos. “Me cogiste tinturándome el pelo, ahora me puse un rojo pasión para verme más sexy, porque me gustan los cambios y no les temo”, dice Endry mientras mira una fotografía de su niñez que subió a la red social Instagram (endrystar1). Toda la historia en Q’HUBO.

