La vuelta de Chaves: reinar en España

En la Vuelta a España fue donde Estaban Chaves escribió varios de sus mejores capítulos como ciclista. Armado con el valor y la berraquera que lo caracteriza como bogotano, este corredor fue la revelación en dicha competencia en 2015, cuando se adueño de la camiseta roja de líder de la clasificación general durante 10 etapas. Pero lastimosamente no la pudo retener en las últimas jornadas y termino quinto en la general. Aunque no conforme con eso, el año pasado Esteban volvió a dar la sorpresa. Si bien no pudo vestirse de rojo, nuestro ‘Chavito’ logro un histórico tercer puesto, acompañando en el podio al campeón Nairo Quintana. Ahí demostró que tenia con que para ser campeón. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

