La triste decisión que tomó Dariel

Asombrados y desconcertados fue como quedaron los familiares y amigos de Darien Fernando Morato al enterarse que el joven, de 16 años, atentó contra su vida y finalmente murió. El terrible escenario de este hecho fue la misma vivienda de Morato, la cual está ubicada en el barrio Bella Flor (localidad de Ciudad Bolívar), por la calle 73D sur con carrera 27. “Cuando me dieron la noticia, me dijeron que un nietecito mío estaba muerto. En ese momento todos me pasaron por la mente y fue cuando me confirmaron que se trataba de Darien. Yo quedé en shock, no asimilaba lo que estaba pasando. Así que me fui corriendo hacia su casa para confirmar lo que me estaban diciendo”, aseguró doña María, abuelita del difunto. Decisión fatal. Según lo que cuentan los familiares de Darien Fernando, el hecho se presentó el viernes pasadas las 2:00 p.m. Afirman que el muchacho, quien vivía con su abuelito, esperó a quedarse solo para atentar contra su propia vida. “Él se ahorcó. No sabemos por qué lo hizo, quién sabe si se sentía solo o qué, lo único cierto es que a Darien siempre le tocó muy pesado desde niño porque lastimosamente sus padres cogieron malos pasos y se desentendieron tanto de él como de sus otros dos hermanos. Aún nos seguimos cuestionando porqué ocurrió esta tragedia”, afirmó la abuelita con una mirada desorbitada. Todo apunta a que el abuelito fue quien ingresó y encontró al joven sin vida. Aunque intentó auxiliarlo ya no había nada qué hacer, Darien no tenía signos vitales. “Ese día yo iba llegando a mi casa cuando una vecina me empezó a llamar, pero yo me hice la loca y seguí caminando. La señora se empezó a poner más insistente y me seguía llamando, así que me acerqué y fue cuando me dijo: ‘¿sí supo que un nieto suyo se murió?’. Cuando ella me dijo eso, me pasó un escalofrío por todo el cuerpo y quedé consternada porque no entendía qué había pasado”, relató la mujer con la voz angustiada. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

