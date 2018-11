La tragedia de Óscar en el Tequendama

En el fondo del conocido Salto del Tequendama fue en donde quedó Óscar Ignacio Duarte Castañeda. El hombre de 45 años conducía una camioneta color negra y por razones que hoy son materia de investigación, el martes se salió de la carretera y fue parar al precipicio. Según la información brindada por el cuerpo de bomberos de Cundinamarca, el siniestro vial se registró sobre las 10:00 a.m en el kilómetro 7 en la vía Soacha-Mesitas. “Nos reportan una emergencia de un conductor que al parecer cayó al abismo. Inmediatamente se activan los protocolos de seguridad, se envía un grupo de bomberos para que verifiquen la situación”, aseguró a Q’HUBO un miembro de la entidad que está a cargo de la búsqueda. Tragedia vial. Aunque las causas del suceso aún no han podido establecerse hay dos versiones de lo sucedido: una es que Óscar Duarte se habría quedado sin frenos; y la otra es que se habría lanzado al abismo, sin embargo, las autoridades aún no se han pronunciado porque el caso está en investigación. Tras lo ocurrido, los bomberos estuvieron el martes en la zona y después de siete horas de búsqueda, 400 metros montaña abajo, encontraron el auto totalmente destruido y entre las latas observaron el cuerpo de Duarte Castañeda. Todo indica que los organismo de socorro lograron identificar a la víctima porque entre los escombros y las partes de la camioneta hallaron unos documentos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: encontraron el auto totalmente destruido, kilómetro 7 en la vía Soacha-Mesitas, Óscar Ignacio Duarte Castañeda, Salto del Tequendama, se habría quedado sin frenos