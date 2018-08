La televisión extrañará a Herbert King

Una triste noticia sacudió el mundo del entretenimiento cuando ayer, en horas de la mañana, se confirmó la muerte del artista samario Herbert King, uno de los actores más queridos de la televisión colombiana. Aunque en un principio fue mucho lo que se especuló y poco lo que se confirmó, fue el mismo Radamel Falcao García (sobrino del actor), quien con una foto y una frase conmovedora despidió al hombre al que siempre vio como un ejemplo y uno de los integrantes de su familia más queridos. “Vas hacer falta tío. Te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo”, fue el mensaje de despedida del ‘Tigre’. Aunque no es mucho lo que se conoce, según algunos familiares del artista, un paro cardíaco fue el causante de la lamentable partida del samario, quien desde hace varios años residía en Bogotá. Una fuente cercana le reveló a Q’HUBO que la muerte del actor se dio de manera inesperada, el miércoles en la noche, justo después de que llegó a su apartamento. “De acuerdo con la información que a mí me llegó Herbert llegó ayer (miércoles) del gimnasio después de un intensivo entrenamiento a su apartamento. Subió a descansar y fue en ese momento que sufrió un paro cardíaco. Lo alcanzaron a trasladar a la clínica pero ya no había nada que hacer y casi a medianoche falleció”, nos contó la fuente. Durante toda su trayectoria, Herbert se caracterizó como una persona tranquila, no extrovertida, de pocos escándalos y que siempre trataba de mantener los aspectos más importantes de su vida en privado. “A él no le gustaba que nadie se metiera en sus cosas y menos si se trataba de un problema o una enfermedad. Tal vez por eso la familia no se pronunciado al respecto”, añadió. La TV marcó su vida. Herbert García King, hermano de Radamel García, padre de Falcao, nació en Santa Marta en 1963. Estudió Comercio Exterior y Legislación Aduanera, pero tiempo después comenzó su formación actoral en Inglaterra. Después de estar allí gran parte de su juventud, regresó a Colombia para estar cerca de su familia y completar su recorrido artístico en la TV colombiana, donde permaneció vigente por más de 20 años. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

