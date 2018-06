La revancha del ‘Tigre’

Luchó, pero no le alcanzó. Si bien la operación de su rodilla (el 25 de enero de 2014, en Portugal) fue un éxito, Falcao tenía que hacer un esfuerzo enorme para acelerar su recuperación. Y durante cinco meses hizo todo lo posible para llegar en óptimas condiciones; no obstante, eso no le bastó. Pese a ser preconvocado por el técnico José Pékerman, el 2 de junio de 2014 anunció que no iría al Mundial. El ‘Tigre’ no podía rugir en Brasil. 2014 el peor día. El 22 de enero de 2014, cuando Mónaco enfrentó al Chasselay en la Copa de Francia, Falcao tuvo un choque con el defensa Soner Ertek, que le produjo la grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Ese día los colombianos pensamos lo peor, que nuestro goleador estrella podía quedar sin Mundial en Brasil. Estuvo en Brasil. En medio del dolor que le produjo no estar con su Selección en la cancha, Falcao viajó a Brasil y acompañó al equipo en el Mundial: fue testigo de la histórica clasificación hasta los cuartos de final. De igual manera, culminó con éxito su recuperación y estaba en búsqueda de nuevos retos para volver a ser el goleador que conocimos. 2015 discreto paso en Inglaterra. En marzo de 2015 Falcao fue anunciado como nuevo jugador del Manchester United. Sin embargo, en el conjunto inglés no tuvo la continuidad que esperaba. Pero a pesar de eso, se reportó con goles: hizo 4 goles en 29 partidos. Un año después fue cedido al Chelsea, pero allí tampoco pudo mostrar su calidad goleadora: anotó apenas un gol y disputó 12 encuentros. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: 2014 el peor día, durante cinco meses hizo todo lo posible para llegar en óptimas condiciones, En marzo de 2015 Falcao fue anunciado como nuevo jugador del Manchester United, Estuvo en Brasil, falcao, le produjo la grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, Luchó, pero no le alcanzó