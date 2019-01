La reina de la moñona está recuperada

Luego de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, la bolichera bogotana Rocío del Pilar Restrepo Lugo presentó una lesión en su pierna izquierda, justo en la que afirma su cuerpo en el momento de lanzar la bola, la cual no se le dio el manejo adecuado en Estados Unidos. Con el paso de los días el dolor y la inflamación fue aumentando, hasta convertirse en una lesión crónica. “Ya casi ni podía caminar. Entonces viajé a Colombia, en donde los médicos y fisioterapeutas del Idrd de Bogotá lograron recuperarme. Como era de esperarse, en el selectivo tuve un día muy malo, no solo porque venía de una lesión, sino porque duré cerca de 6 meses sin entrenar. Bueno, al final logré la clasificación al Mundial y al Centroamericano de 2019, pero no alcancé para el Panamericano de Perú”, afirmó desde Louisville (Ohio, Estados Unidos), la bolichera de 31 años, quien está radicada en esta pequeña población con su esposo Joseph Hostetler desde hace 6 años. El amor de Rocío por este deporte se remonta a 1998, cuando la hija de Hernando y Leticia vio y practicó por primera vez bolos en la ciudad de Ibagué (Tolima). Fue tal su pasión, que dejó las clases de música en el conservatorio e hizo caso omiso a los consejos de sus padres, que le decían que intentara en otras disciplinas. Comenzó a entrenar bajo la profesora Graciela de Cuenca, quien al ver el talento y dedicación de Rocío intensificó sus clases hasta el punto que ingresó a un semillero regional y luego de seis meses participó en un Campeonato Nacional Juvenil, en donde tuvo una presentación discreta. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

