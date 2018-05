La rara enfermedad que padecen no detiene a los Vargas

Unos guerreros. Desde hace más de 15 años a los hermanos Vargas les diagnosticaron la enfermedad de Refsum, lo que les obliga a llevar duras jornadas de terapia de forma permanente para mejorar en algo la capacidad de movimiento.

“Todo se trata de adaptación, hacer las cosas con voluntad y constancia, levantarse todos los días con la firme intención de avanzar. No es fácil, yo, por ejemplo, subo casi a rastras las escaleras para llegar hasta el segundo piso de mi casa, pero decidí que no me iba a postrar en una cama a generar lástima o algo por el estilo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

