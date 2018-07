La primer alegría de Millos en la liga

Millonarios por fin celebró su primera victoria en la Liga Águila. Ayer, en el estadio Independencia de Tunja (Boyacá), el conjunto ‘Embajador’, con un equipo mixto, hizo valer su grandeza y calidad futbolística y, a pesar de enfrentar a un duro Patriotas, lo venció 2-0. Se ve el trabajo de Russo. Ayer quedó demostrado que Millonarios es un equipo en el que las ideas de juego valen más que las individualidades. Y lo decimos porque el Azul, pese a enfrentar a Patriotas con seis novedades (Andrés Román, en defensa; Cristian Marrugo, Elíser Quiñones, Óscar Barreto y César Carrillo, en el mediocampo; y Roberto Overlar, en la delantera) no se le olvidó el libreto de dominar el balón, de generar jugadas de gol y ser efectivo. El conjunto capitalino desde el inicio marcó la diferencia por la banda izquierda con la sociedad Quiñones, Marrugo y Ovelar, y desde temprano puso a trabajar al portero Diego Martínez. De hecho, el guardameta fue figura en los primeros 45 minutos, pues tapó remates peligrosos de Ovelar, Andrés Cadavid y uno Quiñones, en el que sacó la pelota de la línea de gol. Aunque los Patriotas reaccionaron y también generaron riesgo en el arco de Wuilker Faríñez, el venezolano se lució con dos atajadas con remates de Diego Álvarez y Carlos Mosquera. Carrillo y Ovelar, las figuras. Para la segunda mitad, Millos y Patriotas mantuvieron su duelo parejo. Y a pesar de que los locales tuvieron una clara opción para marcar, con un remate de Mosquera que Faríñez sacó también en la línea de gol, el cuadro capitalino fue el que terminó celebrando gracias a la anotación de César Carrillo. El volante aprovechó un gran pase de Juan Camilo Salazar en el área contraria y venció a Martínez para abrir el marcador. Había el riesgo de que, como en los últimos partidos, Millos bajara la guardia y se dejara empatar (así como sucedió en el 2-2 con Boyacá Chicó, en Liga, y el 1-1 con General Díaz en Copa Sudamericana). No obstante, el club ‘Albiazul’ aprendió de sus errores y después del primer tanto fue por otro más, ¡y se dio! Al minuto 83, nuevamente en una gran jugada individual de Salazar, quien jugó un partidazo, Roberto Ovelar recibió un pase en el área del joven volante y tras sacarse con maestría a un defensa boyacense, sacó un zapatazo para poner el 2-0 final. Bien por el ‘Búfalo’ (como llaman a Roberto), quien no marcaba con Millonarios desde enero, cuando fue la figura del título de Superliga ante Nacional. ¡Lo merecía por su entrega!

