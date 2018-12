“La presión me traicionó”

El paso de Eduardo Campa o el doble de Luis Miguel por ‘Yo me llamo’ definitivamente dio mucho de qué hablar, tanto así que los seguidores del afamado reality afirman que recordarán a este concursante no solo por su parecido con el ‘Sol de México’, si no también por su, para algunos, mala conducta. Este mexicano, quien por años se ha dedicado a alegrar a miles de personas con sus inesperadas ocurrencias y con su vocación de comediante, vio en este concurso la posibilidad de darse a conocer en Colombia, país en el que ya había tocado algunas puertas y ninguna se había abierto. En entrevista para Q’HUBO, el más reciente eliminado de ‘Yo me llamo’ contó detalles de su paso por el programa del canal Caracol y también confesó por qué, pese a tener tanto talento, en dos ocasiones olvidó la letra de las canciones. ¿Cómo describe su paso por el concurso? Esta fue una experiencia novedosa y diferente a todo lo que ya he vivido en la pantalla chica. Yo he trabajado como humorista en varios programas mexicanos y por eso siento que en este reality adquirí un compromiso bastante grande, algo que con el pasar del tiempo se tornó muy difícil y lo cual me llevó a vivir una presión que jamás imaginé. ¿Pensó que llegaría a estar entre los participantes más conocidos? No para nada, es más ni siquiera era consciente de la importancia que este programa tiene para los colombianos, por eso al principio entré relajado y ya cuando me di cuenta de lo que implicaba participar en ‘Yo me llamo’ lo entendí y me comprometí. La verdad es que sí traté de dar lo mejor de mí. ¿Por qué imitó a Luis Miguel? De niño siempre me dijeron que físicamente me parecía mucho a él. Mi hermano y yo tenemos un show que se llama ‘Lalo, Lalo y Chicharrón’ y ahí empezamos a combinar la parte musical, aproveché mi parecido musical y físico con el cantante y lo empecé a incluir en los shows; cuando conocí del reality me presenté como él. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

