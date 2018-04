Con la pólvora del gol mojada

El empate de Santa Fe ante Rionegro Águilas, del pasado domingo (0-0), dejó preocupados a los hinchas, y no es para menos. El Rojazo no hizo valer su superioridad futbolística y por falta de definición no pudo ganar. Esto refleja el bajo nivel de los delanteros, en especial de Wilson Morelo, quien comenzó el año marcando tantos a diestra y siniestra, y ahora anda en sequía.

