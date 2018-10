“La poca oferta hace que los actores se regalen”

“Y que se escuche ese fuerte aplauso”. “Miguele, miguele a esa pichurria”. “Amigo el ratón del queso y se lo come”. Como se le escuchaban de bueno esas frases a Róbinson Díaz en los papelazos que solía hacer para el canal Caracol. Como esos Róbinson tuvo muchos personajes exitosos en Caracol, exactamente 25, ya que él tenía un contrato de exclusividad con ese canal. “Lo último que hice para Caracol fue la novela”Tiro de gracia” en el año 2014. El contrato terminó en ese mismo año por decisión del canal. Me dijeron que por políticas de la empresa no iban a tener contratos exclusivos con actores, que yo era el último que quedaba. Les agradecí mucho y todo chévere, les debo mucho y ellos a mi también. Todo quedó muy bien”, nos dijo Robinsón. Esa primera respuesta del envigadeño contesto una intriga que actorazos como él suscitan y es ¿por qué casi no se ven ahora en TV? Para hablar del tema Robinsón no tiene lío y con 30 años de experiencia dijo lo que para él es innegable. “La crisis de la televisión colombiana es tremenda. Casi que no están produciendo contenidos, hay muy poco trabajo para los actores. Por eso tantos actores se han quebrado. Conozco muchos en la inmunda, que solían ser muy reconocidos”. Robinsón reconoce que desde hace 4 años “se me pasó mi cuartico de hora”, pero nos contó que es feliz con su trato de exclusividad.

