La peor tatuadora del mundo

Helen Fernandes es una tatuadora que se ha hecho famosa por sus creaciones, y no precisamente por su calidad, sino por su espantoso trabajo. De hecho, esta joven brasileña de 26 años fue catalogada como la peor tatuadora del mundo. ‘‘Me gusta tatuar, pero no se dibujar’’, confesó Helen, quien define sus trazos sobre la piel de sus pobres clientes como ‘‘honestos y sin calidad’’. Y es que lejos de llevar vena artística. Fernandes estudio Ingeniería Mecánica, y a causa de quedar desempleada se dedico a los tatuajes por idea de su novio, quien fue su primera ‘victima’. Lo más increíble del asunto es que aunque su estética espanta, sus diseños se han vuelto muy populares entre los amantes de los tatuajes, tanto que tiene más de 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

