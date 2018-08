La pelea de Ñejo con Jery Sandoval

Lo que se suponía iba a ser una de las mejores colaboraciones para que la bella actriz y cantante Jery Sandoval impulsara su carrera artística, se convirtió en toda una pesadilla la bella barranquillera se despertará pronto. Hace cinco meses Jery y Ñejo dieron a conocer la canción ‘Amigos con derechos’, tema que prometía ser una de las colaboraciones más importantes del 2018, de no ser porque hace unos días Ñejo y su grupo de trabajo decidieron bajar de YouTube el videoclip que poco a poco se estaba posicionando fuerte en las plataformas digitales y en las emisoras nacionales. Aunque muchos desconocían la razón por la que este video dejó de existir en internet, ayer el puertorriqueño y la colombiana hablaron de lo sucedido y dejaron claro que para ambos lo que parecía ser una buena idea, terminó siendo la peor. “Yo no quería pelear con Ñejo, y menos cuando me di cuenta que él bajó el video de varias plataformas. Esto para mí ha sido una situación muy dura. Él dice que yo le incumplí con un contrato y las cosas no fueron así”, le recalcó Jery a Q’HUBO. Sandoval, recordada por su papel de María en ‘Los Reyes’, contó que por culpa de un inconveniente que tuvo con su exmánager, quien a la fecha le debe más de 200 millones de pesos, no pudo cumplirle a Ñejo con la promoción de un nuevo tema que el puertorriqueño ahora promociona en compañía de los también cantantes Jowell y Randy: ‘Qué tu quieres’. “Cuando empecé a tener los problemas con mi exmánager, me comuniqué directamente con Ñejo y le comenté que por todo lo que me pasó, no pude ayudarle en la promoción como habíamos quedado, le dejé claro que iba a cumplir con mi promesa y hace solo unos días llamé al productor de él y le conté que le había conseguido shows en Europa, muy bien pagos, para luego llevarme la sorpresa de que él y su abogado fueron los que me bajaron el video y que ahora me están peleando por derechos de imagen y que, además, me están cobrando un dinero por ello”, enfatizó.

