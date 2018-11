La pelea de Lady por un viaje

Lo que se suponía iba a ser un cumpleaños inolvidable para la bella Lady Noriega, se convirtió en todo un dolor de cabeza por cuenta de una agencia de viajes que se las dio en viva. En las últimas horas, la actriz y el cantante confesó que para su nueva vuelta al sol se traduce en un viaje a las playas de Puerto Rico en la compañía de sus seres queridos, razón por lo que en contacto con una empresa de turismo con el que tenía una “Ahorro programado”, pero en el último momento se ofreció una versión completa. Noriega reveló que le pidió una asesora de esta agencia que reservó una habitación en un hotel 5 estrellas para el festivo del 9 (día del cumpleaños de la artista) al 12 de noviembre. Para cumplir con lo que la actriz deseaba, la asesora buscó una habitación en el hotel Hilton. No obstante, a los dos días, cuando llamó a la cantante para terminar con su proceso de reserva, la mujer le dijo que en ese hotel y para la fecha que ella necesitaba y no tenía disponibilidad, para el lugar en el hotel Hampton. “Pagamos 4 millones 800 mil pesos por tres noches en el Hilton, y la asesora me dijo: ‘no, en el Hampton la diferencia son 200 mil pesos, cosa que no debo aceptar”, comentó Noriega. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

