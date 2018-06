La oportunidad para ‘La Roca’

En el duelo decisivo que tendrá nuestra Selección Colombia ante Senegal, mañana (9:00 a.m.) en el estadio de Samara, el cual definirá nuestra permanencia en el Mundial de Rusia, el equipo contará con cambios en la nómina. Abel Aguilar, quien fue titular ante Polonia el domingo (cuando ganamos 3-0), no sería tenido en cuenta por el técnico José Pékerman, debido a que no está listo físicamente por una lesión muscular que sufrió ese día. Fuentes cercanas al equipo nacional informaron que, luego de que le realizaran una resonancia magnética en la pierna izquierda, los médicos de la Selección determinaron que el volante bogotano sufrió un edema (hinchazón) en el músculo abductor y su recuperación tardará una semana. Una situación complicada para el futbolista, ya que esta lesión lo podría, incluso, marginar de los octavos de final, si es que logramos avanzar hasta esta instancia. De pasar como primeros del grupo H jugaríamos el próximo martes, y de ser segundos, el lunes festivo. No obstante, el jugador viajó ayer con el equipo hacia Samara. Por otra parte, se conoció que David Ospina se recupera satisfactoriamente de su lesión de tobillo derecho. Oportunidad para Sánchez. Ante la posible ausencia de Aguilar para mañana, se abre la puerta para que Carlos Sánchez vuelva a ser inicialista en la Selección. Recordemos que el chocoano no jugó el domingo porque estaba pagando una fecha de suspensión, tras ser expulsado ante Japón. No obstante, su presencia en el mediocampo es vital debido a su liderazgo, aporte defensivo y porque tiene la jerarquía necesaria para afrontar un duelo crucial, debido a que disputa su segundo Mundial con Colombia (jugó en Brasil 2014). Carlos es uno de los jugadores con más partidos disputados en el conjunto colombiano: 81 en total. Además, teniendo en cuenta el juego brusco de los africanos, no cae mal una ‘Roca’ como él para ponerles freno. ¡Lo necesitamos! Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

