La nueva conquista de Michael Ortega

Luego del escándalo sentimental que protagonizaron Michael Ortega, su exesposa Laura Jaramillo, y su exnovia Andrea Valdiri, parece que el futbolista decidió cambiar la página y darle rienda suelta a lo que siente por otra bella mujer. El jugador del Deportivo Pasto reapareció en un comprometedor video, acompañado de Michelle Delgado, una hermosa joven a la que le da varios besos en el cuello mientras cantan y bailan al ritmo de ‘Otra vez’ de J Balvin y Zion y Lennox. Y aunque no ha confirmado si es su nueva pareja, lo cierto es que a ambos se les ve muy cariñosos y en una actitud bastante comprometedora. Aunque el futbolista está soltero, las críticas en su contra no han parado, pues hace tan solo un mes el centrocampista le estaba jurando amor eterno a Valdiri, situación que a muchos hasta el momento les ha parecido hipócrita y muy desleal de su parte, pues no creen que solo le bastaron días para olvidar por completo a la mujer con la que estaba dispuesto a llegar al altar por segunda vez. Además, otro video que dio de qué hablar fue el que compartió Michelle en una historia de Instagram, donde se ve muy claro que ella llena de besos al jugador. “Nunca te sientas mal por tomar una decisión que moleste a otras personas. Tú no eres responsable por su felicidad. Tú eres responsable por tu felicidad”, fue el mensaje que Delgado dio a conocer pocas horas después de que se supiera de su cercana relación con el jugador. ¿Lo conquistó? La mujer que al parecer le robó el corazón, y con quien se rumora que él se está dando una nueva oportunidad amorosa, es una bella y exitosa modelo. Además, por lo que ella ha enseñado, no tiene nada que envidiarle a Valdiri y a Jaramillo, pues también cuenta con una esbelta figura, un hermoso rostro y miles de seguidores que no dejan de admirarla en sus redes sociales. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

