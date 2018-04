De la música a la moda

La cantante mexicana de origen español, Belinda, aseguró que por fin se da el lujo de decir que está haciendo realidad su sueño de ser diseñadora de modas, al lanzar su colección de prendas para mujer de la mano de la reconocida marca Studio F. Para ella, que ha sido imagen de esta marca de ropa colombiana, este proyecto es un sueño hecho realidad. “Estoy muy entusiasmada con el trabajo realizado con esta gran marca; ellos me permitieron cumplir el sueño que siempre he tenido desde que era niña, ser diseñadora de modas. “Además, estos diseños reflejan a una mujer empoderada y segura de sí, y eso es algo que me encanta”, comentó la artista pop.

