La milagrosa recuperación de Santi Cazorla

Hay historias de superación que sirven de ejemplo para nunca desfallecer cuando la esperanza de seguir adelante se ve amenazada por la adversidad, una de ellas es la de Santiago Cazorla, mejor conocido como Santi. El mediocampista español, de 33 años, ha sido noticia por estos días, ya que después de superar una grave lesión de tobillo derecho, que no solo puso en riesgo su carrera deportiva sino incluso la posibilidad de caminar, fue presentado como una de las figuras con las que el Villarreal sueña dar la pelea en la Liga de España y la Liga de Europa. Sería el nuevo compañero del colombiano Carlos Bacca, quien volvería al ‘Submarino amarillo’, pues este, según fuentes cercanas, llegó a un acuerdo con el Milán para quedarse con nuestro goleador. Años de calvario. Todo comenzó un 10 de septiembre de 2013, cuando la Selección de España jugó con Chile un amistoso. Ese día Santi recibió un golpe duro en el tobillo derecho que le produjo una fisura en el hueso y el talón, que lo alejó de las canchas por seis semanas. Si bien volvió a jugar, no lo hizo al 100 %. Confesó en una entrevista que jugó soportando el dolor. Pero en 2015 hubo más problemas, Cazorla sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, y si bien una operación resolvió su problema, estar quieto cinco meses afectó el funcionamiento del talón. Luego de jugar con el Arsenal un partido de Liga de Campeones, ante el Ludogorets, Cazorla no aguantó más y se vio obligado a someterse a una cirugía en el talón derecho. Pero lo que parecía una operación de rutina, terminó siendo una pesadilla para el mediocampista: cuando los médicos le quitaron los puntos, la herida comenzó a abrirse, estaba infectado y tenía gangrena, la cual se le comió ocho centímetros del tendón de Aquiles. Había riesgo de que le tuvieran que amputar el pie. Incluso, el médico inglés que lo intervino fue claro en decirle a Santiago que sus días como futbolista se habían terminado. “Si vuelves a caminar por el jardín con tu hijo, date por satisfecho”, le expresó.

