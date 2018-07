La lucha lo lleva a Hollywood

El bogotano Tony Stallone es el único campeón mundial de lucha libre que tiene Colombia, y el campeón más joven de los pesos pesados en la historia de esta disciplina en Canadá, en donde está radicado desde hace 33 años, con doble nacionalidad. Nacido el 5 de octubre de 1972, Tony creció en el barrio La Floresta, en compañía de sus hermanos Jorge, Julio, Germán y Andy, pero solo él siguió el ejemplo de su padre Jorge Antonio Stefan, un luchador de la década del 80 a quien llamaban el ‘Infernal’. Tony fue poco deportista en su juventud. “En el colegio Instituto Pedagógico (barrio Rionegro) nos obligaban a jugar microfútbol en las olimpiadas, y solo jugué dos o tres veces”, recordó Stallone, quien estará en Bogotá el 30 de septiembre para competir en el CPW Colombia Pro Wrestling, certamen de lucha libre que se realizará en el Auditorio Mayor CUN (calle 23 No. 6-19). Pensando en el futuro de sus hijos, doña Mara Caselly siempre quiso radicarse con su familia en Norteamérica. En 1985 la Embajada de Canadá le informó a esta italiana que las visas de sus familiares estaban aprobadas y vivirían en Montreal.“Llegamos en mayo de ese mismo año a Canadá, y como el colegio iniciaban hasta julio, me la pasaba en las calles. Un buen día vi que un señor con una máscara salió de un gimnasio y de inmediato me picó la curiosidad por el recuerdo de mi padre. Me acerqué y vi los entrenamientos de los luchadores, ¡quedé encantado!”, aseguró Tony. A pegarle a las pesas. Cuando regresó a casa le comentó a su padre la intención de ser luchador, y al día siguiente estaba matriculado. Allí aprendió las principales llaves básicas de ataque y defensa. También el instructor le recomendó ver televisión, pues semanalmente pasaban todos los combates.“Me volví fanático de la televisión y de Hulk Hogan, que era la estrella número uno de la lucha libre en Estados Unidos y también en Japón en ese momento”, dijo Stallone, quien se ejercitaba todos los días con las pesas, pues su entrenador era muy estricto con el tema de ganar masa en su cuerpo, tan importante para combatir. “Me tocó subir hasta las 190 libras de peso, pues ese era el mínimo permitido, porque todos los luchadores estaban entre las 200 y 230 libras. “La primera pelea fue contra Gary Green, un peleador de Montreal, pero que todos decían que era de Londres. Fue muy dura y perdí”, relató Stallone, quien en Canadá adoptó su nueva identidad. A partir del siguiente año Tony comenzó a combatir como profesional, y escaló en la clasificación canadiense, en la que, con el paso del tiempo, llegó a disputar el título de los pesos pesados ante Hugo Pritzz.

