La ‘juventud eterna’ de CR7

Mientras que Juventus de Turín ya inició su pretemporada en Estados Unidos, el súper astro Cristiano Ronaldo, quien aún está en vacaciones, continúa dando de qué hablar, pues de acuerdo con el medio inglés BeIN Sports, que tuvo acceso a los exámenes médicos del portugués, informó que el delantero tiene un físico de un jugador de tan solo 20 años, y no de los 33 que realmente tiene. La prueba médica establece que CR7 cuenta con un porcentaje de grasa muy por debajo de un futbolista promedio de su edad, y tiene un buen volumen de masa muscular. Cristiano fue el segundo jugador más veloz del Mundial de Rusia 2018, solo superado por el delantero francés Kylian Mbappe. No cabe duda que esta ‘eterna juventud’ del portugués se fundamenta en la estricta y sana alimentación, además de su riguroso entrenamiento. Grasa corporal. Ronaldo cuenta con un 7 % de grasa corporal, cuando generalmente un futbolista de su edad tiene como promedio 10 %. Este bajo índice obedece a que en su dieta incluye mucha fibra, productos integrales y cero fritos. Además, lleva un vida sana y no trasnocha. Lo que come. CR7 es muy estricto con su dieta. Nunca consume salsas, fritos, chocolates ni dulces en general. Cero carnes rojas y tampoco bebe alcohol, salvo en contadas ocasiones, cuando se da licencia con una copa de vino. Velocidad. Una de las virtudes de Ronaldo es su velocidad, la cual quedó evidenciada en el Mundial de Rusia, tras registrar 33.98 km/h. Solo fue superado por el francés Kylian Mbappe (19 años), con 37 km/h.

