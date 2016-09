LA GENTE OPINA: STEFAN NO, FALCAO SÍ

Se espera que esta tarde el director técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, presente la lista de los convocados para los partidos frente a Paraguay y Uruguay (el 6 y 11 de octubre) por la Eliminatoria rumbo al mundial de Rusia 2018. En Q`hubo le pedimos a algunos hinchas que jugaran a ser técnicos, y se atrevieran a dar los nombres de los jugadores que convocarían a estos partidos y a quienes no. Esto nos dijeron: “quieren de vuelta al “Tigre” porque es un buen jugador y está en un alto nivel, en cambio no llamarían a Estefan porque no tiene el nivel para jugar en la Selección. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

