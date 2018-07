La fatal mañana de Blanca

Apenas era el inicio de una nueva semana de ajetreo para los trabajadores capitalinos que se movilizaban ayer por la calle 13 (localidad de Fontibón), cuando temprano en la mañana un terrible hecho se presentó en la vía y frenó el ritmo de quienes planeaban llegar a cumplir con sus habituales labores. La víctima mortal: Blanca Lucía Carvajal Durán, quien falleció luego de que la motocicleta -de placas NRG 23D- en la que iba junto a John Eduard Castillo Torres, su pareja, perdiera el control y terminara volcada contra el asfalto. Al parecer, el joven intentó sobrepasar un bus intermunicipal que estaba estacionado, con la mala suerte de que en ese justo instante pasó un tractocamión que terminó arrollándolos. Lamentablemente, por la mujer no se pudo hacer nada, pues debido a la gravedad de sus heridas no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial. Quedó tendida sin signos vitales junto a su amado. Por su parte, John, según versiones extraoficiales no sufrió heridas considerables, y su salud en este momento es estable. Se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades de tránsito, quienes serán las encargadas de determinar la responsabilidad del terrible incidente que cobró la vida de la bella Blanca. Los residentes del sector aseguran que la zona se ha vuelto un foco de accidentalidad y delincuencia, y piden a los organismos competentes que haya más controles de tráfico y velocidad en la zona, así como que se instalen cámaras de seguridad que ayuden a evidenciar a los infractores que no respetan las normas viales. “En esta calle se ha vuelto realmente imposible transitar; si no es porque a uno lo roban, es porque se presentan este tipo de accidentes, cada vez con más frecuencia. Por lo menos una vez al mes esta vía cobra una vida. Hace falta más acompañamiento de las autoridades”, comentó a Q’HUBO un residente en la zona. Trágico fin. Eran aproximadamente las 6:15 a.m. de ayer en la calle 13 con carrera 104. Allí, en el sentido oriente-occidente, en el barrio Centenario, Blanca iba acompañada junto a Jhon con la intención de dirigirse a su empleo, en un reconocido almacén de cadena ubicado a pocos metros de donde se presentó el accidente. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

