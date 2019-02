“La fama nunca me ha importado”

Desde que arrancó su carrera musical, Yeison Jiménez siempre ha tenido claro que su deseo como artista es brillar por su talento, no por las cosas materiales y mucho menos por la fama que pueda llegar a obtener. Para él la sencillez, la humildad y la fe en Dios lo han hecho grande, por eso siempre que tiene la oportunidad se toma un tiempo para agradecer por todo lo que con tanto esfuerzo ha conseguido. Aunque este artista siempre ha sido un apasionado por la música, él nunca imaginó que hoy sería considerado uno de los artistas populares más importantes del momento y por eso en diálogo con Q’HUBO Yeison reveló cómo ha manejado la fama y cuál es su secreto para seguir siendo un hombre humilde, que constantemente vela por el bienestar de quienes lo rodean. ¿Extraña algo de cuando no era famoso? El tiempo. Cuando uno lleva una vida normal sabe que todas las noches, si Dios lo permite, va a llegar a casa a compartir con la familia o que si un día le dieron ganas de sentarse en un andén a tomarse una cerveza lo va a poder hacer sin problema; esas cosas que yo ya no puedo hacer hacen falta. A veces tanto compromiso puedo asfixiar y para evitar que eso me pase me pongo en modo avión y simplemente pienso que todo el año estoy comprometido y listo. ¿Con que actividad se escapa de tanto compromiso? Con los caballos, esos animales me encantan. No solo los monto, los saco y los ensillo, les empiezo a buscar diferencias y en eso se me va la tarde. Hacer eso me alimenta y con eso siento que descanso, eso y escuchar rap me ayudan a escapar de todo. ¿Imaginaba que a sus 27 años iba a gozar de tanto reconocimiento? No. Cuando empezó mi carrera dije que si en algún momento yo tenía la oportunidad de cobrar 10 millones de pesos por una presentación sería ya algo muy grande. Mis expectativas eran muy pequeñas: así las veía porque todo el proceso fue difícil, decir que quería ser cantante para mí era como decir que quería ser astronauta y por eso nunca imaginé nada. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

