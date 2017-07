‘‘A la F1 ya no solo se llega por talento’’

Es cierto que el dinero no lo es todo en la vida, pero en un deporte como el automovilismo si lo es. Lo decimos porque en Colombia, si bien hay corredores talentosos, algunos por falta de billete no han podido estar en la Formula 1 (F1). Es el caso de Oscar Tunjo, un caleño que ha demostrado ser un piloto prodigio, pero por falta de dinero no ha podido dar el gran salto. Mientras cumple ese sueño, Tunjo corre en la categoría Special Touring Car Trophy (STCT), y le ha ido tan bien, que el fin de semana sumo su sexta victoria. Es líder de la general. Oscar hablo desde Adenau (Alemania) con Q’hubo sobre sus inicios, lo difícil que ha sido correr fuera del país, y también de su buen presente en la categoría de autos de turismo. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

