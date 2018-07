La enfermedad de la Azcárate

Alejandra Azcárate siempre la vemos en sus redes sociales sonriente, disfrutando de los placeres de la vida y hasta mofándose de su cotidianidad, lo que daría a pensar que en su vida todo es felicidad y plenitud. Pero lo que muchos desconocen es que hace poco el dermatólogo le diagnosticó vitiligo, una enfermedad en la piel que provoca pérdida de pigmentación en ciertas zonas del cuerpo. “Desde hace más o menos un año y medio me resultó una afección bien severa en la piel que comenzó a manifestarse con una serie de manchas blancas muy particulares en zonas muy puntuales del cuerpo y me tocó ponerme en manos de expertos. Como muchas cosas en mi vida no le paré bolas, pero luego me tomaron una biopsia del borde del brazo y resultó ser vitiligo”, confesó en un video que fue publicado por el portal web de TVyNovelas. En un comienzo ella reconoce que se deprimió porque pensó que iba a quedar como un perro dálmata, pero después se tomó la situación con humor, el mismo que le aflora por cada uno de sus poros. “Me puse a llorar terrible con ese médico porque entré en un circuito de terror tenaz, y dije: ‘Dios mío, me voy a volver un dálmata, ¡qué horror!’. Pero bueno, luego me relajé y dije: ‘De esto no me voy a morir’. Así que volví a mi casa, comencé a investigar en Google si sobre las manchas de vitiligo era posible que entrara la tinta de los tatuajes y cuando vi que sí, ya me relajé y dije: ‘Si esto se sigue propagando me volveré una rockstar y ya’”, agregó la bogotana de 40 años, quien la semana pasada se lució en Medellín en la pasarela de Colombiamoda. ¿Dónde tiene las manchas? Para los curiosos, Azcárate les reveló en qué zonas tiene las manchas y qué hace para disimularlas. “Por ahora tengo esta en el borde del labio, que ahí está quieta, me pongo brillo y no pasa nada, tampoco me acompleja… cero; una chiquitica en el brazo, que no ha crecido; y me salió una monedita en el fundillo, que ahora mi esposo me dice: ‘Ey, es que ni el cu… lo tienes normal”, bromeó. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

