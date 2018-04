La enfermedad que destronó a Mariana

Sorprendidos quedamos los seguidores de Mariana Pajón al verla por fuera del podio de la Copa Mundo de BMX en Saint Quentin (Francia), que se realizó el fin de semana pasado. En la primera jornada (sábado) terminó cuarta y en la segunda (domingo) llegó hasta la semifinal. No es común ver a la reina de la disciplina ser destronada de los primeros lugares, pues para nadie es un secreto que su talento es incomparable, como si fuera de otro mundo. No obstante hay que aclarar algo: su derrota no se dio por cuestión de talento sino por un tema de salud.

Etiquetas: Copa Mundo de BMX, Francia, Mariana Pajón, Saint Quentin