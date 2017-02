La dura infancia que marcó la vida de Fadul

La vida de los famosos no es como un cuento de hadas, en varias ocasiones ellos tienen que afrontar problemas de todo tipo: económico, personales, de salud y hasta escándalos que los ponen en el ojo del huracán. Tal es el caso de la actriz Johanna Fadul, quien le reveló al programa ‘Se dice de mí’, de Caracol TV, el infierno que vivió en su infancia al ser maltratada por su padre. “La manera en la que mi papá me corregía siempre fue un poquito fuerte”, afirmó la artista, quien en medio de un dramático relato abrió su corazón para contar esta difícil etapa que marcó su vida.

Entre tantos golpes, maltratos y regaños fuertes, Johanna recordó que en una ocasión ella se escapó de la casa; cuando regresó su papá estaba lleno de ira y la golpeo muy fuerte. “En la unión de dos paredes me coge mi papá con esa correa y me da y me da… En una de esas me dio tan duro que yo hasta temblé del dolor y lo que hice fue agacharme. Él mandó otro correazo y me lo puso en el ojo”, contó. A pesar de tantos incidentes en su familia, Johanna siempre ha sentido un amor sincero por su papá, a quien asegura no guardarle rencor porque, aunque hubo momentos dolorosos, también vivió épocas agradables. “Mi papá era el que me levantaba para ir al colegio, el que me hacia el desayuno, el que me preparaba el baño; o sea, él estuvo muy presente en muchas cosas”, agregó. El programa contactó al padre de la actriz, Rafael Rojas, quien confirmó las declaraciones de su hija, reconociendo que realmente fue muy duro cuando Johanna era una niña. “Hoy tengo que reconocerlo y aprovechar la cámara para pedirle perdón a ‘Johi’, porque sí me excedí un poquito”, señalo el progenitor.

Ahora Johanna vive su mejor etapa, alejada de los problemas y de su pasado triste. Su presente la ha llevado a derrochar felicidad gracias al amor de su vida, Juan Sebastián Quintero, con quien lleva un matrimonio estable desde hace más de dos años. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Etiquetas: ‘Se dice de mí’, Johanna Fadul, periódico Q´hubo, Rafael Rojas, Zona Rosa