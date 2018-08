La confundieron con polémica mujer

Pese a que son varios los casos que se han dado a conocer de la polémica frase: “¿usted no sabe quién soy yo?”, los protagonistas de estas bochornosas situaciones jamás habían sido confundidos con un famoso de la farándula criolla, hasta ahora. Por un video que se viralizó de una mujer insultado a unos obreros en Medellín, el pasado fin de semana, la bella actriz y modelo Isabel Cristina Estrada tuvo que publicar un videoclip en sus redes sociales, en el que les pidió a sus seguidores no confundirla con la mujer que aparece en dicha grabación y que tanta molestia ha despertado en los internautas. En su publicación, la bella actriz y modelo aseguró que se tomó la tarea de aclarar lo sucedido porque varias personas la han involucrado en esta penosa situación por tener una homónima. “Hay un video que se hizo viral de una homónima mía, y obviamente no soy yo. Debido a esto he recibido varios mensajes desagradables y lo único que pido es que por favor no me confundan… yo soy Isabel Cristina Cano”, indicó la también deportista. La paisa se dio a la tarea de recordar su nombre completo porque la mujer que está envuelta en esta polémica tiene los dos nombres y el primer apellido de la actriz; no obstante, su segundo apellido es Baena, de quien se sabe es una periodista que trabaja en la capital antioqueña. Después de que ‘Isa’ explicara la situación, varios admiradores aprovecharon para manifestar que era ilógico que tan siquiera una persona se atreviera a confundirla. Para ellos, es claro que Isabel Cristina no es una mujer problemática; además, aseguran que no se parece físicamente en absolutamente nada con la comunicadora que está en boca de todos. “Cómo te confunden así, si tú eres hermosa por fuera y por dentro. Esa maleducada es todo lo contrario”, “Mucho burro el que te llegue a confundir con esa basura, tú eres una belleza de mujer”, “Obvio que nadie te va confundir si eres un ángel y la otra señora nos deja sin palabras”, son algunos de los comentarios que se pueden leer de los seguidores de Estrada Cano.

