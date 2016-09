LA CHILINDRINA SE QUEDARÁ SIN CASA

Hace varios días por medios de redes sociales se anuncio (una vez más) la falsa muerte de María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina” en la serie de “El Chavo del 8”. Sin embargo, este chiste no trascendió porque la prensa del país manito está enfocada en otro asunto: la difícil situación económica que tiene a la actriz colgada del techo porque ya no sabe qué hacer. La mexicana aseguró que deben cerca de 600 millones de pesos al hospital en el que su esposo tuvo que ser internado de urgencia para que le practicaran el único tratamiento que le salvaría la vida, razón por la cual ahora viven en apuro económico. No obstante, María Antonieta espera hallar otra solución para evitar quedarse sin su casa. Por el momento tendrá que adaptarse a vivir en una ciudad diferente y a no tener privacidad. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

