La bella que llega a adueñarse de la TV

A partir de hoy a las 10:00 p. m. por el canal Caracol, usted podrá ser testigo de las historias más escalofriantes y otras llenas de amor que se contarán en ‘El Bronx’, proyecto protagonizado por la bella actriz Rosmeri Marval, José Julián Gaviria y Rodrigo Candamil. Rosmeri, una talentosa actriz venezolana de 27 años, será la encargada de ponerse en los zapatos de Juliana Luna, una adolescente de 17 años que tendrá que pasar las duras y las maduras al darse cuenta que por inocente y confiar en la persona equivocada su vida dará un cambio radical. “Interpretar a este personaje ha sido uno de los retos más grandes para mi carrera como actriz y no lo digo únicamente por lo fuerte de la historia, lo digo porque lo que la gente verá es algo real, algo que en verdad le sucedió a muchas otras mujeres y por eso sé que la historia va a tocar el corazón de muchos”, le contó Rosmeri a Q’HUBO. Esta actriz, quien cuenta con más de 10 años de experiencia, dejó claro que aunque su personaje tiene una carga emocional fuerte, una de las cosas que más disfrutó fue el poder sentir el apoyo de sus compañeros, quienes siempre la hicieron sentir como en casa. “Esta mujer es completamente diferente a mí, con Juliana tuve que desprenderme hasta de mi acento y eso me encantó porque no fue un trabajo que hice sola, mis compañeros me ayudaron muchísimo y gracias a todo ese apoyo y al profesionalismo de todos sacamos un grandioso proyecto. Además, no solo compartí con ellos, conocí historias de gente que de verdad vivió allí y conocer eso me ayudó para crecer como persona”, reveló esta mujer, quien también confesó que cuando empezó a grabar no tenía ni idea de que esas sangrientas y terroríficas calles de Bogotá en realidad existieron. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

