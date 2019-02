Juanfer: ‘El Mago’ goleador

Como si fuera una varita mágica, la zurda de Juan Fernando Quintero solo necesita “frotarse” para hacer maravillas. Si no, que lo digan los hinchas de River Plate, quienes andan maravillados con lo que el volante colombiano hace con ella. Ayer, nuevamente el mediocampista de la Selección Colombia se ganó los elogios en el estadio Monumental de Buenos Aires, pues fue la gran figura en el triunfo del conjunto ‘Millonario’ por 2-1 ante San Martín de Tucumán, en la fecha 20 de la Superliga Argentina. Haciendo gala de su talento como armador y definidor, en el minuto 32 el antioqueño se asoció con Lucas Pratto en campo contrario y luego de recibir del atacante argentino un pase en el área, desenfundó su zurda y con un señor remate venció al arquero Jorge Carlos Carranza para poner el 1-0 parcial. No obstante, no todo fue dicha para Quintero, pues en el minuto 21 del segundo tiempo tuvo que salir del campo por una molestia muscular. Eso sí, la hinchada de River lo despidió con aplausos. Listo para volver a Europa. El nivel futbolístico de Juan Fernando es para quitarse el sombrero: con el tanto de ayer sumó cinco anotaciones y se convirtió en el máximo artillero de su club en la Superliga. Su técnico, Marcelo Gallardo, está muy contento con su rendimiento y no dudó en decir que ya está listo para jugar en un equipo grande en Europa. Sin embargo, teme que su ausencia le pese a River. “Es un jugador fundamental para nosotros. Si él cree todo el potencial que tiene y le damos más continuidad a su juego, está para las grandes ligas. Lo que quiero de mis jugadores es sacarles el mejor provecho y que ellos sepan que tienen mucho para dar, que no s e conformen con lo poco. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

