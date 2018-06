José David, a punto de perder una pierna

José David Díaz Huertas está a punto de sufrir una amputación debido a que su EPS no ha querido autorizar una cirugía para evitar que una infección le siga afectando la piel, los tejidos y el hueso de una de sus piernas, su gran talento a la hora de jugar fútbol, la pasión de su vida. Díaz Huertas juega desde hace más de 15 años. A pesar de que es invidente, esto nunca le impidió seguir sus sueños en las canchas. Jugó como mediocampista en varios torneos de fútbol y hasta el 25 de octubre pasado se mantuvo de pie tras el balón. Pero ese triste día, una caída en medio de un entrenamiento con la selección de fútbol para ciegos de la gobernación de Cundinamarca le causó una fractura de tibia y peroné. “Estaba entrenado cuando frené en seco y caí, lo que me provocó la doble fractura. Fui remitido a un centro asistencial y luego al Hospital San José, en donde me realizaron la cirugía”, le expresó José David a Q’HUBO. La infección. Lastimosamente su situación empeoró tras ser operado, porque la herida que le quedó de la cirugía se infectó, y tuvo que correr nuevamente al hospital, de urgencias, pero no pudieron controlarle la infección y terminó por perjudicarlo más. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: EPS, es invidente, está a punto de sufrir una amputación, José David Díaz Huertas, Jugó como mediocampista, la herida que le quedó de la cirugía se infectó