JHOJAN: UN CAMPEÓN HECHO EN FUSAGASUGÁ

Esta semana el teléfono de Jhojan Orlando García ha timbrado más veces de lo normal. El muro de su cuenta de Facebook también está lleno de mensajes. Hasta las personas con las que hace mucho tiempo no tenía contacto han aprovechado para facilitar al ciclista más popular de Fusagasugá (Cundinamarca) y de las categorías menores en el país en la actualidad. Una de esas insistentes llamadas fue la mía. Al otro lado del teléfono me encontré con un muchacho tímido, que a la hora de responder mis preguntas dejo en evidencia que aún es un ‘pelao’. Solo tiene 18 años y cuenta que lo que más le preocupa a su mamá no es que pierda, sino que se caiga de la bicicleta. Inclusive, cuenta que las caídas le han costado uno que otro regaño de doña Beatriz Sosa. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

