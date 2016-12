Ivanovic le dice adiós al tenis

No es una inocentada. La bellísima serbia Ana Ivanovic no va más en el tenis. “Después de 13 años jugando al tenis profesional he tomado la difícil decisión de retirarme… ha sido una dura decisión”, anuncio la serbia. A los 29 años, Ivanovic dice adiós con 15 títulos WTA en el bolsillo (incluido Roland Garros). Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

