Investigan muerte de mujer tras cirugía

Hoy se cumplen seis días desde la prematura muerte de Ana Bolena Carvajal Pulido, una próspera mujer de 32 años quien se convierte en el rostro más reciente de lo que sería un mal procedimiento estético. Aunque el hecho ocurrió en Armenia, capital del departamento del Quindío, la pérdida de la mujer se sintió en la capital del país, debido a que el cirujano encargado de ese procedimiento tiene un prestigioso centro estético en al norte de la ciudad, desde donde viajó para operar a la bella Ana. El escándalo se ha vuelto mayor en las últimas horas debido a que dicen, presuntamente, que Ricardo Urazán, cirujano de profesión, no estaría certificado para practicar la liposucción y el implante de prótesis que le hizo a Carvajal Pulido. De hecho, después de conocida esta muerte, empezaron a salir a la luz varias inconsistencias que, para los cercanos a la víctima, son muestra clara de irresponsabilidad y falta de ética. Q’HUBO conoció que aunque el prestigioso profesional tiene un consultorio en Bogotá, en Armenia no cuenta con un lugar propio para operar, por lo que el procedimiento estético lo realizó en la clínica El Parque, en donde a pesar de las cientos de advertencias que los dolientes le hicieron a los médicos, después del procedimiento le dieron de alta a Ana Bolena. Familiares de la mujer afirman que desde el momento en el que ella salió de la operación su estado de salud era negativo, por lo que creen que esto se trató de una cadena de errores que provocó la muerte de su ser querido seis horas después de la cirugía. Las autoridades de salud del departamento del Quindío afirman que ya están trabajando en la respectiva investigación con el fin de conocer cuál sería la causa del deceso y confirmar, o no, la responsabilidad del cirujano involucrado. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

