Inundación causó daños irreparables

“Dicen que las cosas materiales se recuperan, pero dónde está el dinero para reponerlas o los recursos para, de un día al otro, tener los televisores, computadores, muebles y la moto que quedaron en pérdida total”, manifiesta Miriam Gil mientras trata de limpiar las pocas cosas que se salvaron de las aguas negras. El fuerte aguacero que cayó en la tarde del miércoles en el sector de Altamira (en San Cristóbal) se convirtió en la peor pesadilla para los Gil y para Edilberto Marín, pues sus pérdidas son millonarias y no hay nadie que responda por los daños causados. Las 23 personas afectadas aseguran que el Acueducto de Bogotá es el responsable de este incidente, ya que a pesar de que llovió con granizo, el tubo que atraviesa a pocos metros de estas tres viviendas no estaba cumpliendo su función y el agua se filtró a tal punto que acabó convertida en un gigantesco monstruo que arrasó con todo a su paso. “Hace seis meses iniciaron una obra a una cuadra de aquí, en la cuadra de arriba donde todavía se encuentra la polisombra. Esa construcción la pararon hace tres meses y taparon el tubo, lo que provocó que el agua se estancara y generara una gran presión que ayer no aguantó más y por eso nos inundó todo”, afirmó ayer José Manuel Gil, propietario de uno de los predios afectados. Mientras los Gil tratan de sacar el agua que todavía invade cada rincón de su vivienda, nueve hombres permanecen a la entrada de una bodega que funciona como parqueadero a la espera de que les solucionen los daños que sufrieron sus vehículos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

