Inocente juego acabó en muerte

En medio de un inocente juego con su hermanito de 10 años, el viernes en horas de la mañana Ovidio Montoya Rojas (de 14 años) perdió la vida de la forma más trágica e inesperada: cayó desde el cuarto piso de un conjunto residencial ubicado en el sector conocido como Usme Pueblo. El niño, quien se caracterizaba por su inocencia y alegría, se estaba escondiendo de su pequeño hermano para hacerle una broma y en un instante, al dar pasos hacia atrás, resbaló y cayó al vacío. Al parecer, los hechos se presentaron porque el lugar no cuenta con barandas de seguridad. Los dolientes aseguran que aunque nada ni nadie les devolverá a su pequeño retoño, esperan que las personas encargadas del conjunto residencial se hagan a cargo de lo ocurrido. “En el conjunto no hay barandas ni paredes que protejan a los niños ni a las demás personas que transitan por allí. No queremos que hayan más víctimas fatales por ese descuido de parte de la administración y esperamos que alguien responda por lo que ocurrió”, aseguró a Q’HUBO Gilberto, padre de Ovidio. La tragedia. El viernes a las 8:00 a.m., luego de que su papá saliera, como todos los días, a realizar sus trabajos en una chatarrería ubicada en el barrio San Benito, Ovidio, su hermanito menor y su mamá se fueron a la casa de su abuela, ubicada en la carrera 14K con calle 138C sur, para allí desayunar todos unidos en familia. La tranquilidad de la mañana se perdió por completo cuando los dos menores se fueron a la tienda para hacer un mandado, pues un terrible accidente se cruzó por el camino de los dos pequeños y ahora esta familia llora el inesperado y repentino final de Ovidio. “Él siempre estaba jugando y compartiendo con su hermano, los dos eran inseparables… Lo que pasó es que Ovidio se fue a esconder de Julián (su hermano) para darle un susto, de esas cosas que hacen los niños. Para que Julián no lo viera, él se escondió cerca a las escaleras y ahí fue retrocediendo, cuando en el momento menos pensado cayó hasta el primer piso. “En ese lugar no hay barandas y tampoco un muro como en los otros pisos para evitar que se presenten accidentes como este. Eso fue lo que provocó la tragedia”, comentó Naydu, madre del menor. Luego del incidente, el niño alcanzó a ingresar con signos vitales al hospital de Meissen, allí permaneció unas horas y luego fue trasladado al hospital El Tunal, donde falleció en horas de la tarde del sábado. Su pequeño y frágil cuerpo no resistió la gravedad del golpe. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: el niño alcanzó a ingresar con signos vitales al hospital de Meissen, Él siempre estaba jugando y compartiendo con su hermano, Ovidio Montoya Rojas (de 14 años), perdió la vida de la forma más trágica e inesperada, resbaló y cayó al vacío