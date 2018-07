Su infame compañero le dio 10 puñaladas

En cuidados intensivos del Hospital Tunal es donde se encuentra Jésica Marín Osorio, luego de que ingresara el lunes tras haber sido brutalmente agredida a cuchillo por B. Hernández, su pareja sentimental. Según lo que relatan sus familiares es que todo comenzó el día sábado luego de que Jésica descubriera que su novio, con quien llevaba más de tres años, le estaba siendo infiel. “Ella ese día le cogió el celular y descubrió que él tenía unas mozas, así que le hizo el reclamo y le dijo que ya no quería seguir más con él, que siguiera su vida y que dejaran todo hasta ahí”, afirmó Luz Osorio, abuela de la víctima. El hombre no quiso aceptar terminar con el idilio, pues para él no había pasado nada. Intentó arreglar las cosas y continuar con aquel amor tranquilamente. “El domingo todo parecía estar bien entre los dos, a pesar de las diferencias y de la infidelidad parecía que todo se había solucionado, pero no fue así porque al siguiente día pasó lo peor”, agregaron los parientes. A cuchillo acabó su amor. Como si el agresor ya tuviese todo planeado, el lunes en la madrugada, cuando la bella Jésica salió de bañarse, le puso pasador al apartamento, tomó un cuchillo y cogió por detrás a la joven de 25 años a quien sin repudio le propinó 10 puñaladas. “Ese día todos estábamos descansando cuando escuchamos unos gritos de una mujer, lo que yo hice fue asomarme a la ventana porque pensé que estaban robando a alguien. De pronto mi nieta volvió a gritar y fue cuando yo desperté a todos y les dije: ‘es Jésica, es Jésica, algo le está pasando’”, aseguró Luz. Todos arribaron de inmediato al segundo piso de la casa, en la que vivía Jésica con su pareja, y allí empezaron a intentar abrir la puerta, pero por más que tenían las llaves no pudieron, ya que el sujeto había puesto pasador. Todo ocurrió en la Calle 75C sur con Carrera 73G, en Santa Viviana, Ciudad Bolívar.

