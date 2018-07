El Inem, a punto de colapsar

Más de trescientos estudiantes de los grados décimo y once se tomaron desde el martes en la madrugada las instalaciones del colegio INEM de Kennedy (ubicado en la calle 28C Sur con carrera 79, en el barrio Ciudad Kennedy Central), con el fin de hacerse sentir frente a lo que ellos consideran es un atropello a su derecho a recibir una educación digna. Llevan más de 11 años alegando que la institución tiene graves fallas en su infraestructura, y que “esto podría generar riesgos en la vida de los estudiantes del centro educativo”. Los estudiantes aseguran que el riesgo de que las estructuras del colegio colapsen está latente. Dicen que están buscando el bien de toda la comunidad educativa. “No vamos a tardar mucho más tiempo en salir de acá; nos quedan algunos meses, y a otros un año máximo, para finalizar esta etapa, pero el peligro en este momento lo tienen los más pequeños.“En los salones de ciencias sociales y música, en donde están los estudiantes de quinto grado, las inundaciones son cada vez más graves y frecuentes. En cualquier momento a los niños se les puede caer el techo encima y ocurrir una tragedia. “La Secretaría de Educación se niega a arreglar las aulas que están en mal estado. Tenemos fallas en las tejas, el agua se filtra y las paredes están a punto de caerse al suelo; incluso, hay salones que se encuentran sin techos. No podemos permitir que esta situación siga poniendo en riesgo vidas de menores de edad. Mantendremos todas las actividades detenidas hasta que se nos preste la atención que necesitamos, y se solucione el problema de raíz”, aseguró Catherin, una estudiante del centro educativo. El Distrito no responde. Aseguran que a pesar de haber pasado por todas las instancias que establece la ley para solucionar dicha dificultad, “el Distrito no ofrece más que respuestas que dilatan los procesos y no prestan una solución real a la problemática”. Dicen que por eso, en medio del desespero de sentir que nadie les soluciona una situación que se ha vuelto insostenible, decidieron “tomarse las instalaciones hasta que los entes encargados ofrezcan soluciones reales”.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: “La Secretaría de Educación se niega a arreglar las aulas que están en mal estado, El Distrito no responde, hay salones que se encuentran sin techos, las instalaciones del colegio INEM de Kennedy, Llevan más de 11 años alegando que la institución tiene graves fallas en su infraestructura, lo que ellos consideran es un atropello a su derecho a recibir una educación digna, Más de trescientos estudiantes de los grados décimo y once se tomaron