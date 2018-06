Incendio provocado los dejó en la calle

Blanca Cecilia Espejo no sabe cómo va a dormir esta noche ni las siguientes, pues la humilde casa que con esfuerzo había levantado y construido durante un año para vivir con sus tres hijos pequeños y su esposo quedó en cenizas la madrugada de ayer, todo por culpa de una pelea pasional en una casa vecina. De la casa de los Espejo solo quedó el rastro de tejas que sirvieron de paredes para protegerlos de la lluvia y el frío, ya que ni siquiera una prenda de ropa de los cinco integrantes de la familia quedó servible. Los colchones, muebles y mercado hacen parte de la cenizas que invaden la invasión del Divino Niño, en Ciudad Bolívar. “Nos quedamos con lo que tenemos puesto. No sé qué vamos a comer, dónde vamos a vivir y qué ropa vamos a usar”, narró con voz entrecortada doña Blanca a Q’HUBO. Pero ellos no son los únicos afectados. Dos familias más y los propietarios de una bodega de plástico se encuentran tratando de reconstruir, con las cenizas del incendio, nuevamente sus predios para poder dormir las próximas noches y no pasar en vela como les tocó ayer. Las 15 personas que quedaron sin hogar (habitaban en las cuatro casas que se incendiaron) solo piden que las autoridades den con el paradero de la responsable del incendio para que responda por el daño que les ocasionó. Riña pasional. Durante todo el día del martes, los habitantes del Divino Niño fueron testigos de la fiesta que se formó al interior de una de las viviendas de latas por cuenta de dos jovencitas -que no superan los 20 años- y un grupo de hombres. Sobre las 2:30 de la madrugada se empezaron a oír unos fuertes gritos entre quienes se encontraban al interior de la vivienda. Todo parece indicar que una pareja estaba discutiendo y la pelea se salió de control luego de que la mujer tomara un cuchillo e hiriera al propietario de la casa.

