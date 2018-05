Un hurto casi le cuesta la vida

Como el peor susto de su vida fue como describió Andrea Páez el intentó de hurto del que fue víctima el pasado 22 de mayo. Según cuenta la afectada, ella había acabado de salir de su vivienda cuando fue interceptada por una pareja que se transportaba en una motocicleta. Terminaron apuñalándola tras intentar defenderse del atraco. El terrible ataque se registró en la calle 1 con transversal 52C, en el barrio La Ponderosa, localidad de Puente Aranda. Eran pasadas las 6:30 de la mañana. “Ese día iba a firmar un contrato, porque iba a empezar a trabajar repartiendo periódicos gratuitos. “Cuando salí de mi casa vi a unos cuantos metros estacionada una motocicleta, pero pensé que estaban esperando a alguien”, comentó Andrea. La víctima no alcanzó a recorrer muchos metros, cuando de la moto se bajó la parrillera y la interceptó con un cuchillo en la mano “Ahora resulta que como prohibieron el parrillero hombre, las que cometen los hurtos son las mujeres. “Ella se me acercó y yo llevaba en la mano mi celular y los audífonos. En ese momento me dijo que le entregara todo”, afirmó la afectada.

