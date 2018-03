Humillante derrota de Argentina

El estadio Wanda Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid, fue escenario ayer de una goleada histórica. La Selección de España bailó, pasó por encima de Argentina -que no tuvo a Lionel Messi en la cancha por lesión- y la goleó 6-1. Hace nueve años que Argentina no recibía una paliza como esta. La última vez fue el 1 de abril de 2009, cuando en las eliminatorias al Mundial de 2010 Bolivia le ganó por igual marcador (6-1) a la albiceleste, en La Paz. Fue tan humillante la derrota que un referente como lo es el ex futbolista Jorge Valdano, aseguró que “el resultado es terrible, una catástrofe”. Por su parte, el diario Olé titulo “Papelonazo. De las peores de la historia”. Clarin apuntó: “catástrofe en Madrid”. E infobae titulo: “Humillante goleada”. Terrible momento para el técnico Jorge Sampaoli a poco más de dos meses para el inicio del Mundial de Rusia.

Etiquetas: Argentina, Atlético de Madrid, Bolivia, estadio Wanda Metropolitano, Jorge Sampaoli, Jorge Valdano, Lionel Messi, Mundial de 2010, Mundial de Rusia, Selección de España